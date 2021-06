Progetto costituzione Consorzio DOC Valle d’Aosta

“E’ un passaggio molto importante per la nostra viticoltura e i vini di qualità che produciamo - spiega Andrea Barmaz presidente VIVAL - e sarà compito del Direttivo proseguire in modo sistematico e puntuale per fornire ai soci tutti gli elementi per poter valutare tutte le implicazioni per prendere una decisione definitiva in tempi rapidi”.

VIVAL in questi mesi si è costantemente interfacciata con l’Assessorato all’Agricoltura che ha accolto favorevolmente fin da subito la proposta di costituire un Consorzio di Tutela; l’Assessore Davide Sapinet, accompagnato dal Coordinatore dottor Fabrizio Savoye, portando il saluto ai numerosi presenti, ha sottolineato l’impegno suo e dei suoi collaboratori per dare il proprio sostegno al settore vitivinicolo valdostano.

VIVAL si è rivolta all’associazione Vignaioli Piemontesi per la consulenza inerente agli aspetti amministrativi e legali; il dottor Viglino e il suo collaboratore Bosticco hanno quindi illustrato ai vitivinicoltori le modalità e il percorso da affrontare per la costituzione del Consorzio.

VIVAL

Visto il progressivo sviluppo del settore vitivinicolo, un crescente interesse del mercato per i vini valdostani, la scelta di molti giovani di intraprendere il mestiere del “vigneto vigneto”, si è ritenuto necessario creare un organismo che potesse essere un punto di riferimento per tutti i coltivatori e che fungesse da collante per rappresentare tutte le sfaccettature di quest’importante attività.

È con questi presupposti che nei primi mesi del 2013 nasce “VIVAL Associazione Viticoltori valdostani”, a cui hanno aderito le 6 cooperative, l’Institut Agricole Régional e 25 produttori privati, e che è rappresentata da un logo formato da un grappolo di uva nei colori rosso e nero.

Il risultato: circa il 90% della produzione regionale di vino DOC è così un unico gruppo, che all’anno nel complesso produce circa 2 milioni di bottiglie, destinate al mercato nazionale ed internazionale.

Gli scopi principali sono:

sostenere e realizzare attività destinate alla promozione della viticoltura valdostana;

tutelare e salvaguardare la vitivinicoltura valdostana con una particolare attenzione ai vini fruenti della DOC;

formulare proposte o richieste di interventi regionali nel settore vitivinicolo;

studiare e proporre azioni sia tecniche che organizzative o finanziarie atte a migliorare la viticoltura sotto il profilo qualitativo, quantitativo ed economico;

divulgare il nome dei vini valdostani;

sviluppare il mercato delle produzioni agroalimentari insieme al settore turistico locale.

La promozione della viticoltura valdostana, e quindi dei vini DOC, avviene sia tramite la partecipazione a fiere ed eventi a livello nazionale ed internazionale, sia attraverso l’organizzazione di manifestazioni a carattere regionale, tra cui le storiche feste dell’uva di Chambave e Donnas.