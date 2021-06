Alle Poste di Aosta le cartoline celebrative per la Festa della Musica

Anche Poste italiane dà il proprio contributo per la ripartenza del settore musicale italiano, molto provato dal periodo della pandemia da Covid-19.

Lo fa realizzando tre cartoline filateliche: la prima raffigura il manifesto dell'edizione 2021 della Festa della Musica, a cura dell'Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica; le altre due ricordano altrettanti protagonisti della musica italiana, Rino Gaetano ed Ezio Bosso, a cui sono stati dedicati i francobolli emessi il 21 maggio scorso.

Le cartoline possono essere acquistate nell'ufficio postale di Aosta di via René Ribitel (Poste centrali), allo sportello filatelico, e in altre sedi del territorio, al prezzo di 90 centesimi di euro l'una.

In via Ribitel è possibile richiedere l'annullo speciale, solo nella giornata di lunedì 21 giugno. La Festa della Musica è nata negli anni 80: il 21 giugno 1982, da un'iniziativa del ministero della Cultura francese, in tutta la Francia musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze e giardini. Tre anni dopo, nel 1985, Anno europeo della Musica, la Festa della Musica prende piede in tutto il mondo diventando un fenomeno sociale.

Anche in Italia sono numerosi i concerti di musica dal vivo che si svolgono ogni anno, il 21 giugno, nelle principali città con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.