Aosta: A breve riaprono Teatro Giacosa e Café du Theatre

Entro la metà di luglio potrebbero riaprire, dopo due anni di chiusura per assenza gestione, il cinema teatro Giuseppe Giacosa e il vicino Café du Théatre, storico locale lungo i portici del municipio, in via Xavier De Maistre ad Aosta. Lo ha deciso ieri, giovedì 17 giugno, la giunta comunale del sindaco Gianni Nuti, che ha approvato una delibera che prevede la consegna anticipata dei due locali (data ultima era settembre). Come anticipato a febbraio da Aostacronaca il nuovo gestore sarà l'Aosta Brewery srls di Saint-Christophe, che gestisce il locale Albirrificio adiacente al Birrificio Aosta. Il Giacosa, sede dello storico Charaban, il teatro popolare in patois, e delle rassegne organizzate dal Comune di Aosta, come Enfanthéâtre, oggi è affidato in custodia alla Dreamlight; tornerà al Comune che lo affiderà ai nuovi gestori. Il contratto di concessione sarà stipulato entro il 31 agosto.



La decisione della giunta consentirà all'Aosta Brewery di entrare nei locali, riattivare le utenze e verificare il funzionamento degli impianti e delle attrezzature presenti, comprese nel bando di concessione. L'Aosta Brewery sarà custode dei due immobili, dovrà "presidiare il bene" e potrà "acquisire le informazioni necessarie per procedere con le attività propedeutiche alla formale riapertura delle le due strutture commerciali".