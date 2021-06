L'OPINIONE DI UN LETTORE: Ultimi della classe

Alcuni responsabili politici, mi sembrano quegli studenti quando non riescono a raggiungere la sufficienza e prendono cinque e poi dicono “ è mah se non facevo quell’errore, prendevo sei”. E poi piangono e si lamentano, perché è colpa del professore, troppo rigido e severo.

La situazione diventa poi comica, se lo studente in questione è l’unico insufficiente di tutta la classe. Ed è ancora più risibile, se sempre lo stesso studente (La Valle d’Aosta), ha snobbato i compagni di classe, dicendo “io sono il migliore!"

“Dimenticandosi peró una cosa molto semplice, se fosse stato ben preparato avrebbe preso sette, alla faccia della “rigidità “ del professore! (Nel nostro caso le medie Valdostane sono sempre state peggiori dei dati nazionali… un po’ troppo per dare solo la colpa ai nostri piccoli numeri).

Poi, se a questo si aggiunge che il responsabile della politica sanitaria è un tecnico cioè un medico, beh c’è da riflettere. Abbiamo il tecnico, ma i risultati sono pari se non di quando avevamo un dj assessore alla sanità. Se siamo entrati prima in zona rossa e ora siamo rimasti ancora gialli, è perché i parametri indicano questa zona. E in sei mesi, dopo le elezioni, il così tanto auspicato cambio di passo, non c’è stato, anzi, addirittura i dati sono peggiorati.

Peccato! Ma tornando ai parametri, ricordiamoci come questi siano noti a tutti dall’inizio e nessuno dei “nostri” nè a Roma nè ad Aosta, ha proposto qualcosa di diverso, più aderente alla nostra realtà.

Solo ultimamente abbiamo fatto sentire la nostra voce, ma ci avevano già pensato anche altre regioni. Per essere sinceri, una cosa la Valle l’ha fatta. Una legge raffazzonata, senza avere il coraggio di applicarla. Legge poi, miseramente bocciata dalla Corte Costituzionale. Questa zona gialla purtroppo riflette la modesta organizzazione e preparazione di cui è costellata la gestione della pandemia in VdA. Ricordiamoci alcuni fatti: il primo, tutti in Italia chiudevano e da noi il presidente prefetto, invitava gli sciatori a venire in VdA.

Poi, facciamo i tamponi a tutti, poi non li facciamo...Alliance dovrebbe ricordarlo. E ancora, la politica vaccinale probabilmente “bacata”, (vaccini agli amici degli amici) per cui siamo stati addirittura “attenzionati dalla Comissione Antimafia”. E poi la ciliegina sulla torta, durante la zona rossa ci è capitato anche il “caso delle assunzioni interinali dell'Usl” che ha suscitato una discreta, per non dire altro, arrabbiatura nell’opinione pubblica.

È mai possibile che queste “bischere” azioni siano ancora possibili nel 2021, dopo le inchieste e le sentenze storiche che hanno caratterizzato le cronache giudiziarie della nostra Valle.

L’ultimo arrivato, è caduto nel più tipico vizietto dei politici italiani: Vizio e difetto immortalato recentemente nel famoso film, Quo vado? di Checco Zalone, dove con esileranti scene, venivano messe alla berlina i mezzi e mezzucci per raggiungere e mantenere l’agognato posto fisso! L’assessore, spero non avrà commesso illeciti, ma quanto a opportunità politica e senso di responsabilità...E poi la dopo tutti questi fatti ci capitano le baruffe del duo Minelli-Guichardaz. Anche qui, geni della tempistica!

Le due esponenti di PCP (forse?) rovesciano il tavolo nel momento in cui si stanno elaborando le misure di ristoro anti Covid19.

Sarebbe il caso forse proprio il caso cercare e scoprire un altro vaccino da affiancare ai vaccini anti Covid, ma solo per i Valdostani.

Un vaccino che modifichi, questo si, il comportamento è il dna di certi Valdostani, ma questa volta per evitarne l’estinzione...ah dimenticavo adesso ci siamo messi a scrivere “speranzosi” le letterine a Speranza “Babbo Natale” per chiedere la zona bianca.