Dal 19 giugno al 4 luglio chiusa la ferrovia Aosta-Ivrea

Si tratta del rifacimento del ponte di Ivrea sulla Dora Baltea, il rinnovo di binario, traversine e massicciata tra Chambave e Montjovet e tra Ivrea e BorgofrancoA metà maggio, la chiusura era stata ipotizzata per 28 giorni; con la mediazione della Regione e delle associazioni dei pendolari, il periodo è stato portato a 16 giorni, ma sono previste alcune modifiche di orario e la soppressione di alcuni treni da venerdì 11 a venerdì 18 giugno e, dopo l'interruzione della linea, da lunedì 5 a venerdì 16 luglio. Il servizio sarà svolto da bus sostitutivi.

Trenitalia, secondo quanto previsto dal contratto di servizio, ha presentato un programma per le corse sostitutive con bus, organizzate in modo da garantire la coincidenza a Ivrea con i treni da e per Torino.