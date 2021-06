Campagna vaccinale in Valle, CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA VIDEO

Il 70,06 per cento della popolazione valdostana ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti Covid-19. Lo ha spiegato oggi a Marco Ottonello, direttore generale pro tempore dell'Usl, intervenuto a Palazzo regionale una conferenza stampa per illustrare le ultime novità riguardanti la campagna vaccinale in Valle d’Aosta..



Ottonello ha spiegato che i dati sono "leggermente inferiori alla media nazionale", con 87.605 persone vaccinate a ieri, "ma i dati di oggi hanno sfondato la quota di 88mila". I residenti in Valle d'Aosta sono 125.034, "oggi tutti sono prenotati - ha aggiunto Ottonello - e tutti possono anticipare la vaccinazione. Da lunedì gli over 18 potranno vaccinarsi nelle farmacie con Moderna".

Sono intervenuti anche il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz; l’assessore alla Sanità e Politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse e il direttore sanitario Guido Giardini.

QUI LA DIRETTA VIDEO DELLA CONFERENZA