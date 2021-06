Operatori turistici stimano un estate in Valle con 10% di presenze in più rispetto al 2020

La Valle d'Aosta conquisterà un 10% di presenze in più nell'estate 2021 rispetto ai mesi estivi del 2020. Questa la stima emersa dall'indagine sul turismo estivo 2021, realizzata dal'Università della Valle d'Aosta. I principali risultati circa le nuove tendenze, le destinazioni privilegiate e i relativi fattori di attrazione sono illustrati da Marco Alderighi, professore dell'Università della Valle d'Aosta e Linda Osti, professoressa alla Libera Università di Bolzano, nella conferenza stampa di questo pomeriggio.



Stando ai dati raccolti a fine maggio scorso dalle due Università, solamente il 27% degli intervistati ha dichiarato di non voler andare in vacanza; nel 2019 lo stesso dato si attestava intorno al 47%. Tra chi partirà, il 44,5% prediligerà il mare (+14,5% rispetto al 2020), mentre il 17,3% la montagna (+3,4% rispetto allo scorso anno); la restante parte opterà per altre destinazioni. Raddoppierà abbondantemente rispetto alla scorsa estate la quota di persone che sceglieranno l'estero, anche se il turismo di prossimità giocherà ancora un ruolo forte. Riguardo alle sistemazioni, l'albergo rimarrà la struttura privilegiata dal turista estivo, seguono le case e gli appartamenti in affitto, i B&B, le seconde case, i campeggi e infine le sistemazioni presso parenti e amici. Una fetta importante di rispondenti (79,3%) prediligerà infine soggiorni lunghi, superiori ai sei giorni. Rispetto al mare la montagna potrà migliorare la sua attrattività "concentrando maggiormente la sua offerta su attività a pacchetti dedicati all'intera famiglia", mentre risulta ben posizionata per quanto riguarda "il relax e il miglioramento del proprio stato psico fisico", affermano i professori. In particolar modo la Valle d'Aosta è destinata a ad "acquisire un 10% di presenze in più".

Quel + 10% per la Valle d'Aosta è però una quota più contenuta rispetto ad altre località montane come il Trentino Alto Adige il cui incremento tocca il 20%, afferma la professoressa Osti. Ad ogni modo, "in sintesi possiamo dire che ci stiamo rapportando molto lentamente ad una situazione pre Covid, i numeri iniziano a stabilizzarsi e sta riprendendo il flusso in uscita verso l'estero e immaginiamo anche in entrata", conclude il professor Alderighi, che aggiunge: "La montagna sembra aver acquisito un ruolo più importante per l'estate nel post pandemia, e questo è un risultato da mantenere ed incrementare nel tempo". (DIRE)