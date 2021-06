Determinazioni in ordine al computo delle assenze effettuate nei mercati: Confcommercio Fiva VdA soddisfatti del risultato ottenuto

E’ stato stabilito infatti che le assenze effettuate per cause ascrivibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, siano da considerarsi giustificate e quindi non computabili ai fini della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare ai sensi dell’art. 9, comma 1.

“In relazione alla delibera della Giunta Regionale VdA – commenta Pierluigi Genta Presidente Fiva Confcommercio VdA esprimiamo la ns soddisfazione in quanto la stessa garantisce i posti di lavoro. La Giunta regionale è sempre attenta alle problematiche delle imprese e in particolare alla categoria che ha dovuto subire gravi ripercussioni a causa del Covid – conclude Genta”.

Ribadiamo che attraverso tale provvedimento i comuni potranno:

· valutare come giustificate, anche ai fini dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio, le assenze effettuate nei mercati e nelle fiere dagli esercenti attività di commercio su aree pubbliche a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19, con decorrenza retroattiva dal 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 dichiarata con provvedimento governativo;

· stabilire eventuali provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d, assunti conteggiando assenze verificatesi a far data dal 31 gennaio 2020 per cause ascrivibili all’emergenza epidemiologica ed avviare gli opportuni procedimenti amministrativi volti al ripristino della titolarità della concessione di posteggio in capo all’interessato

“Siamo felici del risultato – commenta Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio VdA- rappresentare e tutelare le nostre categorie è il lavoro che tutti i giorni con impegno e dedizione portiamo avanti nonostante le difficoltà”.

I nostri ringraziamenti più sentiti vanno all’intera Giunta Regionale e al il Dirigente al Commercio Dott. Enrico Di Martino che hanno lavorato per il conseguimento di tale importante risultato.