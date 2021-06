Guida per vendere prodotti italiani artigianali online

Non esiste una formula vincente per quel che riguarda la vendita di prodotti artigianali online. Gli accorgimenti da prendere in considerazione sono molto articolati, le misure da adottare per rendere il tuo business più efficace rispetto a quello degli altri non sono solo tecniche ma abbracciano competenze multidisciplinari.

Oggi grazie ai marketplace e agli store di shopping online i prodotti made in Italy possono venire promossi e valorizzati attraverso un pubblico più vario ed eterogeneo. Sono proprio le piattaforme per il commercio online come Mooza a dare la possibilità ai prodotti artigianali a trovare uno spazio sul mercato. La filosofa di fondo è quella di valorizzare il lavoro artigianale, i prodotti di nicchia che il pubblico consapevole vuole conoscere e apprezza sempre di più.

Per l’acquirente consapevole, oltre alla qualità del prodotto, conta anche il modello economico di produzione. Quando ci si addentra in uno store che propone diverse tipologie di prodotto, il cliente vuole anche contribuire a sostenere la piccola impresa, un modello economico più a misura d’uomo.

Occhi puntati sul Made in Italy di stampo artigianale

Proprio per questo motivo le piccole aziende stanno tentando di farsi largo nel mercato online, attraverso la diffusione realizzazione di prodotti e capi originali, rivolti a un pubblico di nicchia. Il ruolo svolto dall’artigianato ha reso da sempre il nostro paese tra i più iconici e suggestivi, per fortuna in questo momento la rivalutazione del sapere centenario conferisce un maggior prestigio agli oggetti per la unicità del design e per la peculiarità di essere fatti a mano.

Attraverso la vendita online è possibile aumentare la propria visibilità e il prodotto trova una sua nicchia in termini di pubblico potenzialmente interessato all’oggetto. È questo che rende un mobile, un quadro o un capo di abbigliamento meritevole per entrare su marketplace italia e trovare la giusta esposizione.

Trovare la propria nicchia di interesse

Il passaggio fondamentale per avere un vantaggio rispetto alla concorrenza rispetto a chi produce e realizza oggettistica è dato dalla capacità di far risaltare il proprio stile artigianale e quindi unico. Questo aspetto è direttamente legato con la capacità di riconoscere il proprio talento e quindi il valore di ciò che realizziamo e mettiamo in commercio. Le piattaforme di marketplace alternative offrono la possibilità all’artigiano di mettersi in mostra, con tutto il suo potenziale, volto a valorizzare il meglio del Made in Italy presente in questo specifico momento.

Un modello di economia sostenibile che possa fare da collante tra l’acquirente e il venditore, mostrando e valorizzando l’unicità del prodotto, senza ulteriori filtri, come avviene ad esempio con Amazon o gli altri modelli più collaudati di e-commerce, che hanno modificato per sempre il concetto di vendita online per come eravamo abituati a conoscerla.

È possibile coniugare sostenibilità sociale, artigianato e shopping online?

Durante questi ultimi anni ci sono state alcune interessanti iniziative volte a dare spazio al consumo responsabile, in linea con il sostegno di attività ecosostenibili. Si pensi ad esempio al Green Friday, lanciato per la prima volta in Francia, con l’intento di porre l’accento sul consumo responsabile, ecosostenibile e con un basso impatto ambientale. Effettuare acquisti online sostenendo artigiani italiani che utilizzano metodi e sistemi di lavoro antichi può essere la chiave per il rilancio di mestieri e professioni che durante gli anni passati rischiavano di perdere la loro centralità, per il contesto del manifatturiero e della piccola impresa.

Si sta sviluppando un ecosistema di portali di nicchia dedicati all’e-commerce di oggettistica peculiare come il vintage, il modernariato i prodotti artigianali. La gastronomia è forse uno dei settori più propensi a questa diversificazione per nicchie.

In Europa e negli Stati Uniti si sta facendo largo un’idea etica ed ecosostenibile di business che passa attraverso il circuito dello shopping online, coniugando quindi innovazione nel segno della tradizione che ha reso grande in nostro Made in Italy. Il marketplace digitale dove è possibile reperire materiali di diverso tipo, come scarpe, vestiti ricercati, profumi biologici, gioielli, home decor, mobili e oggetti d’arte come quadri e dipinti realizzati con la tecnica della linoleografia, tecnica di stampa artistica manuale, che già durante il secolo scorso era molto utilizzata dai costruttivisti russi, e da artisti del calibro di Picasso, Matisse e Kandinskij.