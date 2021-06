New entry in casa St.Roch; nella linea SciRoppi si aggiunge il nuovo gusto Sambuco

Dopo il lancio nell’estate 2020 della nuova linea di SciRoppi St.Roch alla Menta, ai Lamponi e al Génépy - tutti prodotti coltivati in Valle d’Aosta - a breve le Distillerie presenteranno il nuovo gusto.

Per questa estate ormai alle porte, che si preannuncia decisamente calda, è stato creato un nuovo sciroppo che miscelato con acqua risulta ancora più dissetante: lo SciRoppo al Sambuco.

L’aroma delicato dei fiori di sambuco caratterizza il gusto piacevolmente fresco di questo nuovo sciroppo che alla vista risulta giallo ambrato e sprigiona un profumo floreale intenso e una fragranza di fiori di montagna.

La pianta di sambuco è ricca di proprietà e ogni sua parte - dai fiori ai frutti, dalle foglie alla corteccia - può essere utilizzata, visto che sono tutte caratterizzate da principi attivi differenti. Per produrre il nuovo SciRoppo le Distillerie St.Roch adoperano fiori di sambuco valdostani, raccolti ed essiccati dall’Azienda Agricola Rosset Terroir.

“La linea SciRoppi, che dedichiamo al territorio valdostano – spiegano dalle Distillerie – nasce per avvicinare il pubblico più giovane alle virtù e alle proprietà delle piante di montagna, simbolo della nostra regione, con l’intento quindi di valorizzare sempre di più il nostro territorio, risorsa importante da preservare e tutelare”.

Ottenuti per infusione in una soluzione idro-zuccherina di estratto di piante di menta e infuso di menta, di infuso di lamponi, di infuso di génépy, e di infuso di fiori di sambuco coltivati tra le montagne della Valle d’Aosta, questi delicati analcolici sono molto versatili; rigeneranti e dissetanti se miscelati in acqua fresca, caratterizzanti e gustosi se usati nella mixology dei cocktail, dolci e sfiziosi per guarnire i dessert.