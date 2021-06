Disagi stradali, sviluppo di piani turistici e politiche abitative tra i temi 'clou' del Consiglio Valle

Pér trattare un ordine del giorno di 43 punti, il Consiglio Valle è convocato in seduta ordinaria mercoledì 23 e giovedì 24 giugno, a partire dalle ore 9

Delle 10 interrogazioni, otto sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: mancata rappresentanza della Regione all'incontro concernente la frana di Quincinetto; adesione al Concorso Capitale europea del turismo intelligente 2022; criteri di selezione dei progetti ricompresi nell'iniziativa "Squilli di musica" in programma il 20 giugno 2021; iniziative per garantire la libera circolazione dei possessori di contrassegno disabili nell'intera regione; stato di avanzamento dei lavori per la costruzione del vallo di Plan Chécrouit a Courmayeur; precisazioni sulle dimensioni delle strutture pertinenziali agli edifici esistenti; previsioni di disavanzo di bilancio per l'anno 2022; accordo tra Azienda USL e società di gestione dei bar all'interno dei presidi ospedalieri per ridurre l'orario di servizio.

Il gruppo Pour l'Autonomie ha presentato due interrogazioni: la prima chiede notizie dei versamenti da parte degli Enti locali nel fondo per le politiche abitative, la seconda dell'adesione al piano vaccinale anti Covid-19 da parte degli operatori sanitari. Sono invece 21 le interpellanze iscritte all'ordine del giorno, di cui 17 del gruppo Lega Vallée d'Aoste: verifiche sulla procedura per l'affidamento dei servizi di informazione giornalistica a mezzo agenzia stampa in favore della Giunta regionale; risoluzione delle anomalie relative alla compilazione del modello informatizzato per la dichiarazione di provenienza e destinazione del bestiame; presentazione alle competenti Commissioni consiliari del progetto di creazione di un unico ente per il marketing e la promozione turistica; soluzioni per minimizzare l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; modalità e tempistiche per la riapertura della strada romana tra Bard e Donnas; indagine e monitoraggio per rilevare la quantità di inquinanti plastici nel bacino idrografico della Dora; risoluzione delle criticità esistenti nella strada statale 26 in comune di Sarre; applicabilità delle detrazioni fiscali per interventi edilizi e proroga della validità del titolo abilitativo; percorribilità dell'intero itinerario ciclopedonale "Dora Baltea"; modifica delle previsioni relative all'attribuzione dell'indennità di frequenza per i minori invalidi adottate con delibera della Giunta regionale n. 1754 del 2015; riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'Arer; interventi per una celere ripresa delle visite sportive negli ambulatori specialistici; verifica di comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica ascrivibili agli assegnatari di alloggi ERP; motivazione della mancata erogazione del contributo 2020 a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge regionale 4/2020, recante prime misure regionali urgenti per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica; potenziamento dei servizi a favore delle famiglie con figli disabili nel periodo estivo; definizione di linee guida per la riorganizzazione delle microcomunità per anziani; azioni finalizzate alla celere liquidazione dei contributi arretrati rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima.

Quattro interpellanze sono state depositate dal gruppo Pour l'Autonomie: interventi di messa in sicurezza del tratto autostradale in prossimità della frana di Quincinetto; ripristino del finanziamento delle agevolazioni sui mezzi di trasporto pubblico a favore degli studenti universitari; ripresa delle attività sanitarie extraospedaliere nei presidi sanitari regionali; accesso al finanziamento statale previsto per interventi di ristrutturazione edilizia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Il Consiglio discuterà anche quattro mozioni, di cui tre sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste, rinviate dalla precedente adunanza e volte a: individuare nel bilancio regionale le risorse necessarie alla realizzazione dell'impianto di tiro a volo a Châtillon; individuare, in collaborazione con gli enti locali, le risorse necessarie per la riduzione del 50 per cento o per l'azzeramento della TARI per le imprese commerciali la cui attività è stata limitata o impedita a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; promuovere presso il Governo nazionale l'inserimento della maculopatia nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Una mozione è a firma congiunta dei gruppi SA-AV, Pour l'Autonomie, Union Valdôtaine, VdA Unie, e Lega VdA per garantire la collaborazione tra i servizi di emergenza della Centrale unica del soccorso per una migliore e più efficiente gestione degli interventi di soccorso. Sono state inoltre iscritte per decorrenza termini due proposte di legge: una del gruppo PCP in materia di rifiuti, l'altra del gruppo Lega VdA sulle disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso.

Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).