Investire in azioni collegate alle criptovalute

La criptovaluta ha catturato l'immaginazione degli investitori. Il valore crescente delle valute digitali come Bitcoin (CRYPTO:BTC) ha creato un'immensa ricchezza per i primi investitori. L'interesse nel trovare e investire nella prossima criptovaluta calda è alto.

Ma con più di 4.000 diverse valute digitali sul cybermercato - e il mondo che viene spinto ulteriormente nel regno digitale da COVID-19 - investire nella tecnologia che consente agli ecosistemi crittografici di funzionare potrebbe essere ancora più redditizio che cercare di indovinare il prossimo grande risorsa digitale. E non mancano le aziende che lavorano per sviluppare la tecnologia crittografica.

Le criptovalute hanno un grande potenziale per la tecnologia leader

L'idea originale alla base della blockchain - un registro digitale che tiene traccia automaticamente delle transazioni tra le parti e conferma la proprietà di una risorsa crittografica - stava creando una nuova tecnologia per le transazioni finanziarie da utilizzare su Internet. Ma le risorse crittografiche vengono ora sviluppate per aiutare a proteggere ogni sorta di cose, dalle cartelle cliniche alla protezione del copyright all'identificazione digitale.

Gli investitori possono certamente assumere posizioni in criptovalute da soli, magari acquistando piccole quantità di diverse criptovalute. Ma un modo migliore per ottenere un'esposizione al settore è investire in aziende - aziende ancora più grandi e consolidate - che beneficiano della blockchain e dell'adozione di asset crittografici. La quantità di entrate che questi fornitori di servizi crittografici derivano dalla tecnologia blockchain è ancora piccola, ma potrebbe cambiare drasticamente nei decenni a venire.

In linea con questa guida, ecco alcuni dei migliori titoli di criptovaluta da considerare:

Coinbase Global

Coinbase Global (NASDAQ:COIN), uno dei principali exchange di criptovalute, ha fatto il suo debutto pubblico all'inizio del 2021. La società è una delle migliori criptovalute come Bitcoin ed Ethereum (CRYPTO:ETH) e consente agli utenti di scambiare oltre 50 valute.

Ad oggi, il successo di questa piattaforma di trading di criptovalute è stato subordinato all'aumento dei prezzi delle criptovalute, che a sua volta ha portato milioni di utenti a registrare un account. Se state cercando di capire il sistema basta scaricare una delle trading apps disponibili su Google Play o sull’Apple Store per farvi un’idea di cosa si tratta, vi sarà sufficiente accedere a una piattaforma come quella di Coinbase e seguire i vari step che il portale vi indicherà, seguendovi passo dopo passo. Coinbase infatti guadagna una piccola commissione di transazione ogni volta che qualcuno effettua un ordine peracquistare o vendere una criptovaluta. Ma l'azienda aspira ad essere più di un semplice luogo di scambio. Sponsorizza anche una carta di debito che consente ai consumatori di spendere dal saldo nel proprio portafoglio digitale, ha avviato una linea di prodotti di credito per i proprietari di Bitcoin e ha lanciato una piattaforma cloud per le aziende che utilizzano e archiviano valute digitali.

Man mano che le criptovalute e la tecnologia blockchain diventano più ampiamente utilizzate e accettate, vengono scoperti nuovi casi d'uso al di fuori dei pagamenti digitali. Ad esempio, gli NFT (token non fungibili) vengono utilizzati per garantire l'autenticità dell'arte digitale. Gli NFT potrebbero anche essere usati per verificare e autenticare beni del mondo reale come arte o beni immobili. Con il proliferare dell'uso delle criptovalute, Coinbase potrebbe essere uno dei principali beneficiari come piattaforma a supporto della sua diffusione.

Holdings Square e PayPal

L'interesse degli investitori è cresciuto con l'impennata dei prezzi delle criptovalute, ma il trading non è mai stata l'idea originale dietro blockchain e criptovalute. I pagamenti digitali con meno intermediari (e quindi costi inferiori per imprese e consumatori) erano un obiettivo primario. Pertanto, consentire l'acquisto e la capacità di detenere criptovalute all'interno di un portafoglio digitale è una scelta naturale per Square (NYSE: SQ) e PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL) se queste risorse vengono accettate nel tempo come forma di pagamento.

Alla fine del 2017, l'applicazione rivolta ai consumatori di Square Cash App ha iniziato a consentire il trading di Bitcoin. Nel 2020 e nel 2021, Bitcoin è stato un enorme generatore di entrate per Square, sebbene la funzione di trading abbia fatto poco per aiutare i profitti di Square. Tuttavia, l'azienda sta aiutando a promuovere l'uso di Bitcoin tra i suoi utenti aziendali (attraverso l'ecosistema Square) e potrebbe diventare una delle migliori piattaforme per la transazione di criptovalute tra le aziende e i loro clienti. Per ora, però, Cash App è una delle migliori app di trading, completa di funzionalità bancarie di base.

Qualcosa di simile si può dire del portafoglio digitale Venmo di PayPal e dell'app per i pagamenti peer-to-peer, che ha sbloccato il trading di criptovalute all'inizio del 2021. Al lancio iniziale, Venmo ha supportato il trading di Bitcoin, Bitcoin Cash (CRYPTO:BCH), Ethereum e Litecoin (CRIPTO:LTC). Con la maggior parte degli utenti di qualsiasi app di movimento di denaro peer-to-peer, Venmo potrebbe diventare una piattaforma di criptovaluta leader con questa nuova funzionalità.

Nessuno di questi titoli è un puro gioco di criptovalute, ma è importante ricordare che l'uso delle risorse crittografiche è ancora lontano dal mainstream. Si prospettano seri ostacoli alla sua adozione diffusa, tra cui convincere i consumatori a smettere di utilizzare valute emesse dai governi e superare il controllo normativo da parte di tali governi. Tuttavia, se e quando le risorse crittografiche guadagnano trazione, le società che sono all'inizio nel facilitare il loro sviluppo potrebbero raccogliere importanti ricompense finanziarie nei decenni a venire.