Aosta: Forcellati, 'erogazione soldi Fondo sfrattati direttamente ai proprietari'

Erogazione del contributo direttamente al proprietario dell'alloggio fino al 60% del canone mensile per un massimo di 300 euro per 24 mesi. E' la modifica più rilevante apportata al regolamento del Fondo comunale sfrattati di Aosta, illustrata oggi mercoledì 16 giugno dall'assessora alle Politiche sociali, abitative e alle pari opportunità Clotilde Forcellati nella seduta della commissione consiliare comunale "Servizi alla persona".

Il nuovo testo mira a coniugare "le esigenze dell'inquilino e del proprietario", ha affermato Forcellati, e tiene conto "di tutte le suggestioni emerse dai commissari e dalle audizioni con i rappresentati dell'Uppi e le sigle sindacali". Tra proprietario e inquilino verrà stipulato un contratto a canone concordato, sulla base di un "fac-simile che verrà allegato alla delibera da portare in consiglio", che includa anche la cifra relativa alle spese condominiali.



Il Comune erogherà mensilmente al proprietario il 60% del canone mensile, fino ad un massimo di 300 euro per i primi 24 mesi. Il restante 40% sarà di competenza dell'inquilino. Il Comune opererà poi un controllo semestrale sull'effettiva esecuzione dei pagamenti da parte degli inquilini che usufruiranno del fondo. Il Comune non "farà da garante del pagamento della restante quota a carico dell'inquilino né del pagamento di eventuali danni", ma si limiterà "a fare da mediatore sociale", nel momento della stipula del contratto "che naturalmente sarà conservato negli uffici comunali".

Previsto anche il coinvolgimento dell'Uppi (Unione proprietari piccoli immobili), affinché, ha sottolineato Forcellati, "si possano mettere sul mercato gli alloggi rimasti sfitti perché non c'è certezza del ritorno economico, quindi vorremmo coinvolgere questi proprietari per mettere a disposizione il loro bene con una certa tranquillità".