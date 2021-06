Le premier plus haut téléphérique du monde ! Une cabine pour transporter en quelques minutes dans l’univers féérique de la haute montagne à 3800 mètres d’altitude, au milieu des glaciers du mont Blanc! Mais comment un projet aussi fou est-il né ? Comment a-t-on réussi à le construire ? Ce livre raconte cette formidable aventure.Ce projet de téléphérique pour accéder au sommet de l’aiguille du Midi n’a pas été facile à réaliser. Cinquante ans ont été nécessaires pour y parvenir.

De 1905, année où il fut imaginé, à 1955, année l’ouverture au public.Il a d’abord fallu concevoir et dessiner ce projet qui grimpe le long de parois raides et glacées, avec là-haut des conditions extrêmes de froid, de vent, de givre et de neige. C’était très audacieux mais possible grâce aux progrès techniques accomplis comme l’invention du câble en acier.

Une fois démarré, le projet a dû traverser deux guerres, et aussi subir des renoncements spectaculaires.Le chantier de construction mené par des hommes exceptionnels fut le théâtre de tous les exploits. Et au final, une immense réussite : à son ouverture, le téléphérique de l’aiguille du Midi bat tous les records.

Il est le plus haut, le plus grand, le plus rapide téléphérique du monde !

L’auteur Bruno Dupety est ingénieur des Ponts.

Féru de construction, il a travaillé sur de nombreux grands projets à travers le monde, en particulier avec Freyssinet sur les plus grands ouvrages d'art haubanés du monde. Passionné également de montagne, il réside en grande partie à Chamonix pour pouvoir s'échapper facilement (grâce au téléphérique) sur les glaciers ou le granite du massif du Mont-Blanc.

En librairie le 16 juin 2021 - 128 pages - Broché - 190x250 - 18,40€