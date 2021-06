Corso Cna VdA per settore Tintolavanderie

Per essere ancora più vicini ai nostri associati la CNA Nazionale Unione Servizi alla Comunità, in collaborazione con il Centro DigiLab dell’Università “La Sapienza” di Roma ha organizzato un corso di formazione online – con attestato di partecipazione finale – per operatori del Settore Tintolavanderie, interamente gratuito per le imprese associate alla CNA

Un percorso pensato come strumento di qualificazione e aggiornamento per chi dirige e lavora all’interno delle Tintolavanderie. Il video di lancio dell’iniziativa è pubblicato sul canale youtube CNA

Come iscriversi

I percorsi di crescita professionale sono inclusi nei servizi offerti dalla tessera CNA. Un ulteriore strumento di crescita rivolto alle imprese del sistema: Se non sei già associato, per fruire dei corsi, associati alla CNA.

Per associarvi potete farlo online al seguente indirizzo:

https://essere.cna.it/

Il modulo di iscrizione per le imprese Associate è il seguente:

https://iscrizioni.formerete.it/moduli/manutenzione_tessile.aspx

Tra i dati richiesti dovrete inserire la CNA di Appartenenza a cui siete associati.

Successivamente ricevete sulla vostra casella di posta elettronica le credenziali e il link di accesso alla piattaforma di formazione a distanza.

Durante il percorso didattico avrete a disposizione un tutor che vi assisterà.

Per informazioni e assistenza scrivete a: elearning@cna.it

Programma corso E-Learning Tintolalanderie