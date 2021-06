La Regione scende in campo contro l'autismo

La Giunta Lavevaz ha approvato la proposta di Accordo di collaborazione tra l’Istituto superiore di sanità-Iss e la Regione per la partecipazione al progetto socio-sanitario 'I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30 dicembre 2016'.

La quota di risorse spettante alla Regione per la collaborazione al progetto è pari a euro 57 mila 174 euro.

E nello stesso ambito di intervento sarà rinnovato il Punto formativo autismo per l’anno scolastico 2021/2022. Il progetto mira a rendere più efficace, oltre che sostenibile dal sistema, la risposta integrata socio-sanitaria, scolastica ed educativa per favorire l’inclusione scolastica e sociale, rafforzare il supporto alla famiglia per renderne maggiormente sostenibile l'impegno e favorire il raggiungimento della migliore autonomia possibile negli ambienti di vita normali.