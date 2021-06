L'odissea del signor nessuno nei meandri delle assunzioni interinali in Sanità

L’assessore Barmasse, di recente, ha dichiarato che non bisogna andare sui giornali per qualsivoglia motivo, bensì dialogare con l’Azienda Usl e l’assessorato per trovare soluzioni condivise e soprattutto utili per la collettività. peccato che, leggendo la storia del signor Nessuno (lo chiameremo così, ma ha un nome e un cognome), questa sembra essere una chimera.

Nessuno è un ostetrico che lavora dal 2008 lontano dalla Valle d’Aosta, dove risiede con la moglie e i quattro figli. È attualmente dipendente a tempo indeterminato ed esercita la sua professione in un’Azienda Sanitaria di Torino (fino al dicembre 2019 ad Asti).

Nessuno non è più giovanissimo e avrebbe piacere di mettere a disposizione della sua comunità le competenze specialistiche acquisite con due Master universitari e tutti gli anni di esperienza maturati in ambito sanitario sia in Italia sia all'estero.

Essere residenti in Valle e lavorare in un ospedale piemontese significa fare i conti con importanti spese di viaggio, il disagio dei trasferimenti in treno oppure in macchina (170 Km) per raggiungere la sedelavorativa alle cinque del mattino oppure per tornare a casa dopo una notte di dodici ore in sala parto.

Egli vorrebbe stare più vicino alla sua famiglia e non fare il “genitore a distanza” come nel 2019, quando suo figlio di 9 anni si è fratturato un braccio ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza senza che il padre potesse stargli vicino.

Ha cercato di avvicinarsi a casa già nel 2015, quando ha inviato la sua prima richiesta di trasferimento alla Usl che, di fatto, non gli ha mai risposto.

Consapevole che una mobilità dovesse essere dettata dalla presenza di uno specifico bando, ha provato a contattare (tramite e-mail e telefonicamente) l'Ufficio del Personale, senza però ottenere riscontri degni di nota.

Passano gli anni e il signor Nessuno continua a sollecitare le Istituzioni. Nel 2018 invia una nuova richiesta (protocollata) al Dirigente della SSD Amministrazione del Personale, il quale conferma telefonicamente che non sono presenti bandi per una mobilità interregionale.

Nessuno viene a conoscenza che nella struttura in cui vorrebbe andare a lavorare sono presenti delle ostetriche con contratto atipico e sono altresì imminenti dei pensionamenti. Non riuscendo a fissare un appuntamento con il Responsabile dell’Ufficio Personale, si rivolge in assessorato Sanità e, con regolare appuntamento, incontra l’assessore a cui illustra quanto finora raccontato.

Il politico non crede alle sue orecchie e, stigmatizzando soprattutto la difficoltà di comunicazione con l’Azienda Usl, chiede a Nessuno il suo curriculum e fissa un nuovo appuntamento per la settimana successiva.

Il martedì seguente l’assessore comunica a Nessuno di non essere riuscito a parlare con l'Ufficio Personale della USL e lo invita a tornare in assessorato dopo sette giorni.

L’ostetrico, fiducioso, si presenta al terzo appuntamento. L'assessore conosce la soluzione: per avvicinarsi a casa, Nessuno deve licenziarsi dall’Azienda Sanitaria pubblica del Piemonte e farsi assumere in Valle d’Aosta tramite agenzia interinale.

Il tempo passa e Nessuno si trova a fare i conti anche con la Pandemia da Sars-Cov-2.

A marzo 2020 gli spostamenti in treno diventano prima pericolosi per il contagio e poi vengono interrotti.

Nel frattempo, Nessuno viene a conoscenza delle richieste di personale avanzate dal Direttore della Struttura complessa di Ostetricia/Ginecologia e risponde a un avviso di ricerca rivolto a figure mediche e infermieristiche in pensione.

Nello specifico, suggerisce alla Usl di richiedere una mobilità provvisoria (una sorta didistacco) alla Asl di appartenenza: tale soluzione avrebbe permesso di recuperare una risorsa umana e contestualmente evitato i suoi continui spostamenti a Torino con i rischi annessi e connessi sia per la sua famiglia sia per la comunità valdostana.

Dopo diversi solleciti, la sua domanda viene rifiutata poiché non era necessario personale ostetrico; peccato che nei mesi successivi la Usl cerca (e trova) due ostetriche tramite agenzia interinale.

A questo punto Nessuno sollecita l’intervento del sindacato delle Professioni Infermieristiche -NurSind.

Il responsabile NurSind VdA; Giovan Battista De Gattis, il 10 gennaio 2021 chiede alla Usl e all’assessorato Sanità di conoscere la programmazione delle assunzioni del personale ostetrico, ovvero quandosarebbe stato pubblicato il prossimo bando di mobilità interregionale.

La Segreteria territoriale riceve una risposta sui generis, ma nel frattempo vengono stabilizzate tre unità che stavano lavorando a tempodeterminato.

Nessuno ha provato a mettersi nei panni del decisore politico, ma sinceramente non riesce a capireperchè non gli venga permesso di avvicinarsi al proprio nucleo familiare e alla propria comunità diappartenenza.

Riuscirà l’assessore Barmasse a trovare una soluzione meno “creativa” del suo predecessore?