Alla Biblioteca di Aosta l'esperienza di volontari che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo

La Biblioteca regionale 'Bruno Salvadori' organizza una serie di conferenze che si ispirano alla figura di Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua scomparsa.

“BiblioRencontres-Oltre la selva oscura”, è il titolo della rassegna che vede protagonisti anche donne e uomini che hanno intrapreso e sperimentato, umanamente e professionalmente, percorsi fuori dall’ordinario.

Il secondo appuntamento della rassegna, martedì 22 giugno alle ore 18, collocato significativamente due giorni dopo la Giornata Mondiale del Rifugiato, è con i volontari di 'Still I Rise', un’organizzazione umanitaria no-profit fondata da Nicolò Govoni e Giulia Cicoli.

Nel corso della serata Giulia Cicoli, in collegamento da Nairobi (Kenya), e Martine Rollandin presente in Biblioteca, racconteranno la loro esperienza al giornalista e fotografo Ugo Borga.

'Still I Rise' ha aperto nel 2018 Mazì, la prima scuola per i bambini e i ragazzi nell’Hotspot di Samos, in Grecia, offrendo istruzione, alimentazione, terapia e un luogo sicuro. Still I Rise continua la sua missione con l’apertura di altre Scuole Internazionali di altissima qualità negli angoli del mondo divenuti crocevia delle maggiori rotte migratorie, in Turchia, in Kenya, in Sud America e in Italia.

Nel mese di Febbraio 2020 Nicolò Govoni, presidente di 'Still I Rise', è stato nominato al premio Nobel per la Pace.

L’evento sarà diffuso attraverso il canale Youtube BiblioRencontres del Sistema bibliotecario.