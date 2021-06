CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Bar/Ristorante in affitto a Quart, direttamente sulla statale 26

A Quart, in loc. Teppe, direttamente sulla statale 26, in una zona comoda e molto visibile dalla strada, AFFITTASI grande locale di recente costruzione e completamente arredato e attrezzato per esercitare attività di bar e ristorante. Il locale ha una grande sala molto luminosa con 80 posti e un bellissimo bancone finemente curato in legno. La cucina è spaziosa e ben attrezzata ed è collegata ad un locale con celle frigo. Sono presenti anche lo spogliatoio per il personale e i bagni per la clientela. All'esterno c'è un bellissimo dehors con altri 70 posti, tutto esposto a Ovest e con 3 grandi ombrelloni. Intorno all'intero fabbricato c'è un ampio parcheggio per la clientela. € 3.500,00 mensili.