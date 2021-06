Aperte iscrizioni anno scolastico 2021/2022 percorsi Istruzione adulti Centro Regionale Istruzione

Le iscrizioni possono essere perfezionate al Centro Regionale di Istruzione degli Adulti (C.R.I.A.) presso l’istituzione scolastica Innocent Manzetti di Aosta in Via Festaz n. 27 ad Aosta.

Sono previsti corsi di:

- alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana: livelli preA1 A1 A2 e B1

- istruzione di primo livello per il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione

Sono altresì aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione professionale (percorsi di secondo livello) nei seguenti indirizzi:

- servizi commerciali

- servizi socio-sanitari

- manutenzione e assistenza tecnica.

Possono iscriversi tutti gli adulti, anche non cittadini italiani, e coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

L’iscrizione potrà essere fatta direttamente presso la sede dell’istituzione scolastica Innocent Manzetti in Via Festaz n. 27 ad Aosta oppure online, mediante la compilazione dell’apposito modulo reperibile sul sito dell’istituzione.

Per garantire l’attivazione di tutti i corsi è bene far pervenire la propria iscrizione entro il 21 giugno prossimo.

Saranno in ogni caso accolte, nei limiti del possibile, le iscrizioni pervenute successivamente, ma in ogni caso non oltre il 15 ottobre prossimo.

I corsi si svolgeranno ad Aosta e nel caso di raggiungimento di un adeguato numero di iscritti anche a Verrès e Morgex, in orario preserale/serale, dal lunedì al sabato.

Solo il primo periodo può prevedere sedi diffuse.

Le lezioni dei corsi professionali si terranno ad Aosta, nella sede del Manzetti in via Chambery.

I corsi di alfabetizzazione si svolgeranno in ogni caso ad Aosta, Chatillon, Verrès e Pont St. Martin.

Ogni studente godrà di un percorso personalizzato con riguardo al monte ore complessivo e alle discipline e potrà svolgere eventualmente parte del percorso in DAD (didattica a distanza)

Per ulteriori informazioni e per organizzare un colloquio orientativo è possibile telefonare allo 016540204 chiedendo, per i percorsi di alfabetizzazione e primo livello di Patrick Albanese.

Per i percorsi di secondo livello è invece possibile prenotare un colloquio preliminare online o telefonico contattando il Manzetti di Aosta (016540204).