Coldiretti 'Riconosciuto il ruolo centrale dell’agricoltura valdostana'

“Un aiuto concreto per le imprese e per la ripartenza del sistema economico in Valle d’Aosta”. E’ un giudizio positivo quello espresso da Coldiretti Valle d’Aosta sulla manovra di assestamento di bilancio approvata ieri, giovedì 10 giugno, dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Il provvedimento mette in campo un pacchetto di auti del valore di circa 80 milioni di euro a sostegno delle imprese e dei professionisti valdostani colpiti dalla pandemia.

“E’ una manovra che riconosce il ruolo centrale dell’agricoltura in Valle d’Aosta mettendo in campo diversi milioni di euro per le imprese del settore agricolo tra contributi a fondo perduto, voucher per l’acquisto di prodotti enogastronomici locali e il sostegno agli investimenti” sottolinea Alessio Nicoletta Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta.

Soddisfazione dai vertici regionali dell’Associazione anche in merito all’approvazione in aula dell’emendamento, richiesto da Coldiretti, che ritocca le soglie di spesa e di fatturato per gli investimenti. “E’ una modifica che va nella direzione di sostenere con più attenzione le aziende di dimensione medio-piccole, vera e propria spina dorsale del sistema economico agricolo valdostano” dichiara Elio Gasco, direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.

Il plauso di Coldiretti è rivolto anche alla scelta di sostenere in particolare le imprese agricole più strutturate che producono valore aggiunto per il tessuto economico valdostano. “Commisurare gli aiuti sulle imprese in maniera proporzionale ai volumi di fatturato ed al numero degli addetti è la strada giusta per agevolare la ripartenza delle aziende e, di conseguenza, una nuova crescita economica della Valle d’Aosta” concludono Alessio Nicoletta e Elio Gasco.