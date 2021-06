Si riparte dal turismo di montagna per rilanciare l'economia valdostana

Negli ultimi tempi la montagna è stata notevolmente trascurata, con il lento ritorno alla normalità sarà innegabile il benessere che si potrà trarre da una vacanza in Valle d’Aosta, che con le sue montagne e bellezze naturali vuole giocare un ruolo di primo piano in quel mercato turistico che vuole essere molto italiano.

L’assessorato regionale dei Beni culturali e Turismo partecipa da protagonista alla 'Borsa Mediterranea del Turismo', in programma a Napoli dal 18 al 20 giugno e intanto ha attivato una campagna di comunicazione sui media nazionali con questo slogan: "La Valle d’Aosta è terra di grandi valori e tradizioni attraverso i quali il turista può trovare sollievo dai gravosi stress cittadini".

Il messaggio che si vuol fare passare è quello di una regione dove si possono ritrovare i valori elementari di una vita sana, all’aria aperta, negli spazi limpidi ai piedi delle nostre maestose montagne.

L’offerta e la potenzialità di offerta turistica, in Valle d’Aosta, è immensa: si può spaziare in percorsi culturali, religiosi, dedicati alla famiglia, al wellness, alla bike, al running, allo sport all’aperto in generale e a quella tipologia di turismo che va tanto di moda al momento, l’enogastronomia.

Gli italiani quest’anno, per le loro vacanze, sceglieranno l’Italia, questo deve essere un punto fisso di partenza. La Valle d’Aosta dovrà ritornare ad occupare una posizione privilegiata nel gradimento turistico, tutti insieme lo dobbiamo a questa terra. Solo questo potrà far sorridere nuovamente la nostra economia. I montanari solo un popolo fiero: sapranno rimboccarsi le maniche anche questa volta ma lo dobbiamo fare tutti insieme.