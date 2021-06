Flick rinuncia a Commissione Paritetica, 'disagio per mancata convergenza politica'

Il Consiglio Valle non lo ha votato a maggioranza e oggi, con una lettera indirizzata al presidente della Giunta, Erik Lavevaz, e al presidente dell'Assemblea regionale, Alberto Bertin, Giovanni Maria Flick ha rassegnato le dimissioni dalla Commissione Paritetica Stato-Regione Valle d'Aosta.

In votazione consiliare mercoledì scorso Flick aveva raccolto 19 voti su 33, ovvero soltanto quelli della maggioranza. "Ho rinunciato non per ripicca, ma per disagio", ha spiegato al quotidiano 'La Stampa'. Il nome di Flick, ex ministro della Giustizia e già presidente della Corte costituzionale, insignito dell'onorificenza regionale di Amis de la Vallée d'Aoste perché assiduo frequentatore di Courmayeur, avrebbe dovuto raccogliere, secondo la maggioranza regionale e lui stesso, una unanime convergenza che invece non c'è stata.



"Credo che il Consiglio Valle non abbia colto un'opportunità di convergere trasversalmente su una figura di assoluto valore come quella dell'avvocato Flick - ha commentato il presidente Lavevaz - che avrebbe potuto dare una forte impronta all'attività della Paritetica. Rispetto la sua scelta, pur essendo dispiaciuto che la sua esperienza e la sua competenza non possano essere messe al servizio della Valle d'Aosta in questa occasione".

I componenti della Paritetica sono il senatore Albert Lanièce, la professoressa Barbara Randazzo, docente di Diritto costituzionale all'Università di Milano, componente uscente votata da 31 consiglieri, oltre ai tre di nomina governativa Massimo Occhiena, Mauro Silvestri ed Emily Rini. "Siamo già al lavoro sulla ricerca di un altro nome di alto profilo - ha assicurato Lavevaz - in modo che la Commissione possa confrontarsi al più presto sulle importanti questioni aperte".