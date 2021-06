Arte e cultura valdostane protagoniste domenica in Tv su Rai 1, Rete 4 e La 7

La Valle d’Aosta sarà presente su una serie di reti televisive domenica 13 giugno: Viaggi del Cuore di Rete 4, Uno mattina in famiglia di Rai 1 e Bell’Italia in viaggio di La 7.

Su Rai 1 nel corso del programma “Uno mattina in famiglia” dedicato alla cronaca, agli approfondimenti, allo spettacolo e al gioco con Tiberio Timperi e Monica Setta, la nostra regione parteciperà con i famosi cani San Bernardo. La troupe ha ripreso questi splendidi animali in alcuni luoghi simbolo di Aosta come la Porta Praetoria e il Teatro romano e al Colle del Gran San Benardo.

La trasmissione “Viaggi del cuore” su Rete 4 è un viaggio nei santuari e nei luoghi di spiritualità con Don Davide Banzato della Comunità Nuovi Orizzonti. Nel corso del programma, dalle ore 8.50, il conduttore accompagna i telespettatori a conoscere le parrocchie di Rhêmes Notre Dame e La Madeleine di Gressan, incontra i pellegrini a Château Verdun di Saint-Oyen e al Monastero di Quart. In quest’ultimo luogo Don Banzato percorre un tratto del sentiero per ipovedenti che è anche un passaggio della Via Francigena in compagnia di Luca Casella e della responsabile della Cooperativa C’era l’Acca, Maria Cosentino.

Inoltre, verrà dato spazio al Coro della Cappella musicale di Sant'Anselmo della Cattedrale di Aosta e agli incontri con Don Paolo Papone e Don Giuseppe Busnardo.

“Bell’Italia in viaggio” è un itinerario lungo tutto lo stivale da nord a sud condotto da Fabio Troiano su La 7, alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e artistiche nazionali.

Dalle ore 18.45, in apertura, attraverso le telecamere i telespettatori potranno conoscere Aosta e i suoi tesori (le mura romane, il criptoportico forense, le torri, il complesso monumentale di Sant’Orso) per passare poi al castello di Issogne. La scoperta prosegue con una breve escursione in e-bike nella Val d'Ayas, facendo un focus sull’architettura walser a Mascognaz e una visita all'atelier di un sabotier. Si conclude con uno sguardo al borgo di Arnad e al suo “Valle d’Aosta Lard Dop” e con la viticoltura e le vigne dell'Enfer di Arvier.