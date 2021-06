L'osteria-pizzeria 'Il Vicolo' ad Aosta, dove la Pinsa e la cucina tradizionale sono protagoniste

'Il Vicolo' propone la Pinsa romana in tanti gusti e varianti e menuù a prezzo fisso e tradizionali (cliccare sull'immagine per avviare la gallery)

Un stile moderno e ricercato, Vespe e Lambrette sapientemente disseminate nel locale a ricordare la passione del titolare ma anche un pezzo di storia dell'Italia degli anni dal Dopoguerra sino agli Ottanta, un design accattivante ed essenziale che ben si sposano a una scelta di prodotti accurata per offrire al cliente una pausa originale fatta di professionalità e 'coccole' gourmet da gustare.

E' questo il nuovo volto dell'Osteria-Pizzeria 'Il Vicolo' in via Sant'Anselmo 49 nel centro storico di Aosta, che ambisce al primo posto nella classifica aostana della 'Pinsa' romana. A scommettere sulla nuova proposta gastronomica de 'Il Vicolo' che fa della squisita Pinsa dai tanti e variegati gusti è il titolare, Enzo 'Ciccio' Messina, ristoratore e pizzaiolo professionista, imprenditore aostano del settore turistisco-ricettivo.

Una scommessa, quella di Messina, che sembra già vinta in partenza per il crescente numero di clienti che stanno scegliendo 'Il Vicolo' come luogo ideale per il pranzo con ricco menù a prezzo fisso o una cena in un ambiente intimo e accogliente in cui la 'Pinsa' può fare da protagonista insieme a una vasta scelta di piatti gourmet e della tradizione valdostana.

Una lista di vini selezionati, valdostani e non, introduce ad aperitivi sfiziosi che facilmente possono 'traghettare' ai piatti per un pasto 'à la carte' ma freschissimo e genuino. L'osteria-pizzeria 'Il Vicolo' di Aosta è tutto questo e, promette Ciccio Messina, nei prossimi mesi sarà altro ancora per venire incontro alle richieste di una clientela informata e 'gourmande'.