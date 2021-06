Torna il teatro con 'Succede in Cittadella'

"Quest’anno avevamo deciso di lanciare la prima Stagione del Teatro della Cittadella, ad Aosta, ma la pandemia mondiale di Covid-19 ci ha fermato. Tre spettacoli, però siamo riusciti a riprogrammarli per un’inizio d’estate 'infuocato'".

Così gli organizzatori della rassegna 'Succede in Cittadella' annunciano il recupero di due pièces: "Nel primo recupero incontreremo nuovamente i membri della compagnia 'Vico Quarto Mazzini'. A partire dai loro percorsi, ci concentreremo poi sul tema del loro lavoro: Vieni su Marte'. Affronteremo la tematica dell’uomo e del suo instancabile desidero di un 'Altrove' dove rifugiarsi e sognare una vita diversa. Poi parleremo delle fonti ispiratrici del lavoro e cioè del progetto Mars One, un’iniziativa lanciata da una società olandese che aveva lo scopo di stabilire una colonia permanente su Marte e del romanzo Cronache Marziane di Ray Bradbury. Infine parleremo della metodologia di lavoro affrontata nella realizzazione dello spettacolo con un attenzione particolare al ruolo dell’attore inteso come perno su cui basare l’intero svolgimento della messa in scena".

L’incontro sarà condotto da Giulio Gasperini che dialogherà con gli artisti e allargherà il discorso, assieme agli ospiti, ai viaggi più terribili che l’umanità affronta quotidianamente e certamente non per piacere, ma per sopravvivere.

L’incontro sarà trasmesso sui canali Facebook, YouTube e Vimeo della Cittadella dei Giovani sabato 12 giugno alle 17,30 e sarà poi disponibile su vocidicittadella.com.

Tavola rotonda realizzata in partnership con Rete antirazzista Vda, Refugees Welcome Aosta

modera: Giulio Gasperini

ospiti: Cristina Berard, Alessia Cornaz (operatrice MSF) e Didier Viérin (operatore MSF)

e gli artisti della compagnia “Vico Quarto Mazzini”: Gabriele Paolocà e Michele Altamura.