Assestamento e misure economiche: soddisfazione per l'ordine del giorno sui locali da ballo

Il gruppo consiliare Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia esprime soddisfazione per l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno riguardante il settore dell'intrattenimento notturno, collegato all'Assestamento di bilancio 2021 e trattato nella riunione di ieri, giovedì 10 giugno 2021.

Il testo dell'iniziativa approvata, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari e condivisa con il Silb Valle d'Aosta (Sindacato locali da ballo) e con Confcommercio, impegna il Governo regionale a prevedere nella successiva variazione di bilancio un bonus una tantum a fondo perduto per gli operatori economici titolari o che operano nei locali di intrattenimento e da ballo che, avendo solo la stagionalità estiva, non possono accedere al bonus già previsto nel disegno di legge, a completamento degli eventuali ristori previsti dallo Stato.

«Il mondo dell'intrattenimento notturno - specifica il Consigliere Mauro Baccega - è stato uno dei più colpiti dalla pandemia da Coronavirus: sono stati i primi a chiudere e saranno gli ultimi a riaprire. Il Governo italiano, in accordo con la Conferenza delle Regioni, sta ragionando sulla prossima riapertura, anche in virtù dell'andamento della campagna vaccinale e dell'introduzione del "green pass". Secondo noi, riaprire i locali da ballo è importante sia per far ritrovare una socialità ai giovani, sia per prevenire fenomeni di abusivismo, che già si stanno verificando un po' dappertutto. Invitiamo quindi il Presidente della Regione a portare le istanze di questo settore in Conferenza delle Regioni e auspichiamo che nella prossima variazione di bilancio vi sia un intervento economico a favore di queste categorie.»