Accordo Regione Trenitalia per rimborso agevolazioni anziani e invalidi

Nuovo accordo tra il Governo regionale e Trenitalia per incrementare l'utilizzo della tratta ferroviaria Aosta-Torino.

La Giunta Lavevaz ha infatti approvato la bozza di scrittura privata, relativamente al periodo dall'1 luglio al 31 dicembre prossimi, tra la Regione e Trenitalia Spa concernente il rimborso alla società della quota di agevolazione applicata sui titoli di viaggio emessi nel 2021 a favore dei viaggiatori residenti in Valle di età superiore a 65 anni e persone invalide, per una spesa totale presunta di 77 mila euro.

La tratta ferroviaria Aosta-Torino ha una lunghezza di 129 km, è ad alimentazione termica (Diesel) per la parte Aosta-Ivrea, ed elettrica per la parte Ivrea-Torino ed è caratterizzata da tempi di percorrenza quantificabili in 2 ore e 20 minuti per i treni ex “diretti”. Le corse giornaliere sono, nel complesso, 17 coppie di treni Aosta-Torino (giorni lavorativi), per un totale di 1.570.000 treni/km annui circa ed un numero di circa 5000 viaggiatori/giorno.