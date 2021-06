Aosta: Crea discarica abusiva al quartiere Cogne, la polizia locale gliela fa sgombrare

"Un ottimo esempio di collaborazione tra privati cittadini e Forze dell'ordine". Cosi il Comandante della polizia locale, Fabio Fiore, commenta l''ntervento di una sua pattuglia nel pomeriggio di ieri al Quartiere Cogne di Aosta, dove in uno stallo di sosta per due ruote tracciato in un piazzola un residente ha scaricato rottami vari da un furgoncino e se n'è andato. Materiale anche tagliente, pericolo per bambini che in quella piazzola giocano.

E' stato un altro abitante della zona, però, notando il via vai, ad allertare la polizia locale, che dopo aver rintracciato il responsabile della 'discarica' gli ha intimato di rimuovere immediatamente le immondizie, cosa che è avvenuta celermente.

"Episodi di questo tipo purtroppo ne accadono tutti i giorni relativamente all'abbandono di immondizie - spiega Fiore - certo è ben più raro che si lascino in strada rottami ferrosi in tale quantità. L'autore del deprecabile gesto ha però prontamente ripulito l'area e mi auguro che abbia imparato la lezione di civilità impartitagli".