Christian Bordet confermato presidente Art.Com.Pont

PRESIDENDTE: Bordet Christian, della Gelateria Pasticceria Ivana - VICE-PRESIDENTE: Mannarino David, dello Studio Fotografico L’Atelier dell’Immagine - COSIGLIERE E TESORIERE: Martoccia Alessandra, del negozio di abbigliamento TendenziAle - CONSIGLIERE E SEGRETARIO: Mussatti Elisa, del Mobilificio Mussatti - CONSIGLIERE: Tessaur Andrea, della Pasticceria Artigianale Tessaur. E' il direttivo riconfermato dell'associazione Art.Com.Pont, alla quale aderiscono 47 imprendiotri di Pont Sain Martin attivihttp://Art.Com.Pont nell'artigianato e nel commercio.

"Soddisfatto dei i risultati raggiunti e di quanto si è riusciti a realizzare insieme in questi due anni di lavoro - spiega Bordet - il direttivo è ben consapevole che di lavoro da fare ce n’è ancora molto; gli aspetti da migliorare sono molteplici e la collaborazione e la partecipazione di tutti sono la chiave per raggiungere i risultati sperati, soprattutto in un periodo storico particolarmente delicato per il piccolo commercio, per le ragioni note a tutti".

Il Direttivo è ora proiettato alla pianificazione del periodo estivo, pur con tutte le difficoltà organizzative dettate dall’incertezza normativa, ed in generale si affaccia a questo biennio di lavoro con la continua ricerca di nuove idee dinamiche e proficue collaborazioni per il futuro, per valorizzare il paese di Pont-Saint-Martin nel suo complesso e risvegliarne l’immagine commerciale.