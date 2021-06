GUIDA OPERATIVA AIUTI PER I PUBBLICI ESERCIZI: AGGIORNAMENTO X EDIZIONE QUADRO SINOTTICO FIPE

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 59/2021, è disponibile su richiesta la Xᵃ edizione della guida operativa e di approfondimento, che sintetizza e aggiorna le misure di maggior interesse per il settore dei Pubblici Esercizi, adottate con i provvedimenti emergenziali dell’ultimo anno e mezzo.

In questa ultima versione, la scheda relativa al D.L. n. 41/2021, c.d. “Sostegni”, è stata aggiornata con le modifiche introdotte in sede di conversione dalla legge n. 69/2021 2021 (cfr. circolare Fipe n. 90/2021), ed è stata inserita una nuova sezione relativa al D.L. n. 73/2021 c.d. “Sostegni-bis” (circolare Fipe n. 94/2021) attualmente all’esame della Camera per la conversione in legge.

Trattasi, come ormai noto, di una guida che la Federazione rende disponibile ai propri associati con lo scopo di agevolare le imprese nella lettura e nella comprensione delle misure emergenziali che sono state adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Per maggiori informazioni e per ricevere copia della guida operativa non esitate a contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti:

0165.40004 oppure scrivere al riferimento commerciale@ascomvda.it