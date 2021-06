Oggi la Giunta approva il piano ristori anticrisi da 80 milioni di euro

Prevede un impegno di 80 milioni di euro per rilanciare aziende e professionisti valdostani danneggiati dalla pandemia, il disegno di legge regionale dedicato agli aiuti anticrisi per il 2021 condiviso dal mese di marzo tra maggioranza e opposizioni.

La giunta regionale, che ne aveva rinviato ieri la discussione per completare alcune 'limature', lo approverà oggi in una seduta straordinaria convocata per le ore 14. Ieri pomeriggio vi era stato l'incontro decisivo sul testo, con le ultime modifiche condivise dalla maggioranza i gruppi di opposizione della Lega e di Pour l'Autonomie: sono stati stralciati alcuni interventi che non riguardano l'emergenza e che non erano stati condivisi.



Il provvedimento fa parte della legge di assestamento di bilancio di circa 130 milioni di euro e prevede sostegni e interventi per l'emergenza coronavirus. Dopo il passaggio in giunta, il ddl sarà depositato nel pomeriggio di oggi per essere trasmesso al Consiglio permanente degli enti locali-Cpel, che dovrebbe riunirsi mercoledì, in seduta straordinaria, per il parere obbligatorio. Servirà anche un passaggio quasi formale in commissione Affari generali del Consiglio Valle, che si riunirà domani mercoledì 9 giugno alle 14,45 durante la sospensione dei lavori dell'aula per nominare il relatore del ddl.

Il Consiglio Valle, convocato domani e giovedì, iscriverà il provvedimento d'urgenza perché sia discusso giovedì mattina.