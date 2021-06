Le misure applicabili ai pubblici esercizi in zona bianca e in zona gialla

La nostra regione continua a essere classificata ZONA GIALL mentre allo stato attuale, oltre a quelle appena indicate, si trovano in zona bianca anche le Regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna (cfr. news Fipe), mentre il resto del territorio italiano è collocato in zona gialla. Confcommercio-Fipe evidenzia però che nelle zone gialle sono previsti allentamenti delle restrizioni.

Con specifico riguardo ai Pubblici esercizi, si ricorda che:

in zona bianca, cessano di applicarsi le misure previste per la zona gialla relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività e, anche ai sensi delle «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle “zone bianche”» (espressamente recepite dal Ministero della Salute con Ordinanza dello scorso 28 maggio, cfr. news Fipe):

- le attività dei servizi di ristorazione sono consentite senza limitazioni orarie e nel rispetto, tra le altre cose, del limite massimo di capienza per i tavoli all’interno dei locali prima richiamato (cfr. cartello Fipe e check list Fipe);

- sono consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, rispetto alle quali permane l’obbligo per i partecipanti di possedere una delle certificazioni verdi Covid-19, come chiarito con comunicato stampa congiunto del Ministero della salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (cfr. check list Fipe);

- sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti (scarica la check list Fipe);

- è consentito lo svolgimento in presenza di fiere e congressi;

- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

in zona gialla:

- consentite le attività di ristorazione, con consumo al tavolo anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti. Sul punto è bene sottolineare che, a partire da oggi, 7 giugno, gli spostamenti sono consentiti dalle ore 5.00 alle ore 24.00 e che a decorrere dal 21 giugno prossimo, non vi saranno limitazioni orarie. Nello specifico:

-permane il limite di 4 persone allo stesso tavolo, salvo che siano tutte conviventi (cartello Fipe);

-è consentita, senza restrizioni orarie, la consegna a domicilio e il take away fino alle ore 24:00. Permane il divieto di consumo nelle adiacenze;

-aperti senza limiti di orario gli esercizi presso autostrade, itinerari europei E45 ed E55, ospedali, aeroporti, porti e interporti;

-consentite mense e catering continuativo su base contrattuale;

- consentite le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, e strutture assimilate, anche nelle giornate festive e prefestive;

- possono svolgersi gli spettacoli aperti al pubblico, tra l’altro, in live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto nel rispetto degli specifici limiti di capienza previsti;

- permane, al momento, il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto; tuttavia, a partire dal 15 giugno saranno consentite le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;

- sospese le attività in sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, che potranno tuttavia riaprire a partire dal 1° luglio;

- permane la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Per maggiori dettagli si consulti il nostro pratico specchietto illustrativo.