CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Grande terreno edificabile in vendita a La Salle, direttamente sulla statale 26

Nella spettacolare vallata del Monte Bianco, nel Comune di La Salle, a pochi chilometri dalle rinomate località sciistiche di Courmayeur e di La Thuile, in una posizione strategica con accesso diretto dalla strada statale e a poca distanza dall’uscita dell’autostrada di Morgex, VENDESI splendido terreno edificabile di mq. 1865 complessivi, inserito in zona “Bd4” del Piano Regolatore Comunale, con destinazione commerciale, turistico-ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero. Ideale per la realizzazione di uno o due edifici della superficie commerciale di circa 1.200 mq con annesso piano interrato ad uso autorimesse o depositi. Il terreno è frazionabile in 2 lotti per la realizzazione di due operazioni immobiliari indipendenti. L'intera proprietà immobiliare sopra descritta è venduta con parziale permuta di una o più unità immobiliari poste nel fabbricato da edificare sul terreno stesso nella parte sud-est (verso la rotonda). Attualmente sul terreno è già presente uno chalet che può essere ampliato o abbattuto. Maggiori informazioni e prezzo al numero 329 2130660 o all'indirizzo email immobiliarediemoz@gmail.com