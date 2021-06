Courmayeur: Anas installa segnaletica verticale a Entreves

Anas ha programmato la posa notturna di segnaletica verticale e l’installazione di un portale informativo lungo la strada statale 26 dir “della Valle d’Aosta” a Entrèves.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, dalle 19:00 di oggi alle 6:00 di domani 8 giugno la corsia in direzione Courmayeur sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 8,750 e il km 9,450 con deviazione della circolazione su Strada La Palud e Strada Larzey – Entrèves. Nessuna limitazione per il traffico in direzione La Palud.

Al fine di ridurre al minimo i disagi per la viabilità, i lavori sono stati programmati per questa notte in considerazione della concomitante chiusura del Traforo del Monte Bianco.

