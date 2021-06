The greatest sounds of Hollywood alla Saison con il soprano valdostano Arianna Donadelli ed il tenore Cosimo Panozzo

In The greatest sound of Hollywood il soprano valdostano Arianna Donadelli ed il tenore Cosimo Panozzo, accompagnati dal Maestro Roberto Noferini al violino e dal Maestro Luca Rasca al pianoforte, eseguono le più belle melodie dei grandi film vincitori di Oscar dell’epoca d’oro di Hollywood. Lo spettacolo, ideato con passione da Jutta Armstark (CPA, Consulting & Public Affairs, Vienna), ha debuttato presso il Film Festival di Kitzbuhel (Austria) nell’agosto 2017 riscuotendo largo consenso di pubblico. Il programma comprende una splendida selezione di classici indimenticabili e senza tempo della fabbrica dei sogni di Hollywood, che hanno giustamente fatto la storia del cinema: da Colazione da Tiffany a Nuovo Cinema Paradiso; da Mission a Love story, Top Hat, West Side Story e molti altri. I brani sono arrangiati dal compositore Daniele Russo, che è riuscito a coniugare la popolarità di melodie senza tempo al virtuosismo degli strumenti classici, il tutto interpretato con la potenza, il fascino e la duttilità delle voci liriche. Accattivanti e godibili le presentazioni di ogni brano, con il doveroso inquadramento musicale e cinematografico, il tutto accompagnato da proiezioni che trasportano l’ascoltatore in atmosfere suggestive e sognanti. La risultante e uno spettacolo fresco e dinamico che declina la bellezza della musica nelle sue diverse forme e generi in un momento storico in cui la diversità delle arti musicali vuole esprimere speranza e voglia di emozionarsi e vivere.

Biglietto di sala 10,00 euro.

Si ricorda che i biglietti saranno in vendita esclusivamente sul sito www.ticketone.it e si potranno acquistare fino al giorno precedente lo spettacolo. L’acquisto è soggetto alla normativa che prevede l’obbligo della nominatività (nome, cognome, data di nascita) per ogni titolo emesso. La disponibilità dei posti è limitata, pertanto si potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti a persona. I posti eventualmente disponibili saranno messi in vendita, il giorno stesso dell’evento, al botteghino del teatro dalle ore 13:00 e fino ad un’ora prima dello spettacolo.

Si invitano gli spettatori a leggere, prima di recarsi a teatro, il Regolamento di accesso al Teatro Splendor, scaricabile sul sito regionale www.regione.vda.it al link https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>cultura/eventi_spettacoli/<wbr></wbr>saison_culturelle/default_i.<wbr></wbr>aspx

Si ricorda in particolare che il Teatro aprirà 30 minuti prima dello spettacolo, e che gli spettatori devono presentarsi muniti di un documento di identità valido e con la mascherina almeno chirurgica (con divieto di usare mascherine di comunità) che deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno del Teatro e durante lo spettacolo.

Si ricorda che il programma completo della rassegna è scaricabile cliccando sul banner della Saison culturelle nella home page del sito della regione: www.regione.vda.it.

La Saison Culturelle è realizzata col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.

Info: www.regione.vda.it

Tel 335 521 08 98