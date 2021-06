Riaperti in Valle gli ambulatori di chirurgia generale

Da oggi lunedì 7 giugno è ripresa l'attività degli ambulatori di Chirurgia Generale, rimasta sospesa per mesi causa pandemia.

In particolare, per il Poliambulatorio di Aosta, via Guido Rey 3:

Ambulatorio di Chirurgia generale al lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8 alle 13,30;

Ambulatorio di Coloproctologia tutti i mercoledì dalle 8 alle 13,30;

Ambulatorio di Chirurgia dell'obesità: mercoledì, dalle 8,30 alle 13.

Per il Poliambulatorio di Châtillon tutti i venerdì dalle 8,30 alle 13 e per il Poliambulatorio di Donnas tutti i mercoledì dalle 14 alle 17,30.

Inoltre, a Donnas sono già aperti gli ambulatori di Neurologia, Chirurgia Toracica e Chirurgia vascolare Le prestazioni sono prenotabili tramite il Cup.