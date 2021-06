Trekking Nature, c'est le moment de s'inscrire

Les inscriptions au Trekking Nature 2021 en Vallée d'Aoste ont ouvert. Le programme prévoit, entre les mois de juillet et août, neuf tours de cinq jours chacun, du lundi au vendredi. Les itinéraires seront décidés selon l'âge des participants, de 7 à 14 ans. Un dixième tour sera organisé si les adhésions dépasseront la disponibilité prévue.

Les jeunes, suivis par un personnel qualifié, feront des excursions à la montagne, participeront à des jeux et des activités liés à la découverte de la montagne et reliés au thèmes de l'éducation, l'écologie et le respect du territoire, avec un focus sur le thème du 2021, qui sera "Recyclage et réutilisation: comme donner nouvelle vie aux objets", qui a été choisi par les participants au Trekking 2020.

Le dernier jour pour s'inscrire, rappelle l'assessorat à l'Environnement, sera le 15 juin. Toutes les informations sont accessibles à la page internet de la Région. (DIRE)