Plauso di Cna alla Regione per rivoluzione approccio ai lavori pubblici

Il 18 maggio 2021, la nostra Associazione, assieme a Confindustria e Confartigianato, aveva formulato due richieste alla Regione autonoma Valle d’Aosta.

Partendo dalla soddisfazione per i risultati ottenuti, sin dalla sua istituzione, dall’Elenco degli operatori economici in uso da parte della Stazione Unica Appaltante, ne era stata richiesta l’adozione anche da tutte le società partecipate/collegate regionali. La richiesta era stata formulata poiché le Associazioni di categoria ritengono che l’utilizzo dell’Elenco "meglio assicuri trasparenza ed equo principio di rotazione nell’assegnazione dei lavori, a beneficio dell’intero comparto edile valdostano".

Parallelamente era anche stato richiesto che, nelle procedure di gara relative agli impianti a fune, i lavori edili fossero separati dalla parte impiantistica. Queste richieste erano state integralmente recepite dall’assessore alle Opere pubbliche Carlo Marzi, che ne aveva chiesto l’applicazione al collega con delega alle Società partecipate Luciano Caveri, subordinatamente al consenso del presidente della Regione Erik Lavevaz.

"È con grande soddisfazione - annuncia il presidente di Cna Valle d’Aosta, Roberto Sapia - che abbiamo appreso della comunicazione in tal senso data dall’assessore Caveri alle società partecipate. L’Elenco ha dimostrato la propria efficacia non solamente nel tutelare le imprese valdostane e nel farle partecipare nella realizzazione di opere pubbliche di sempre maggior valore ma anche nel favorire la crescita professionale delle imprese stesse che, confrontandosi in base a principi di assoluta trasparenza, devono essere in grado di mettere in campo capacità e mezzi di qualità. L’estensione dello strumento anche alle società partecipate amplierà il mercato, a completo beneficio del progresso di questo settore".

La comunicazione è stata inviata a Avda, Casino de la Vallée, Finaosta, In.Va., Rav, Sav, Servizi previdenziali VdA, Sitmb, Sitrasb, Società di Servizi Valle d’Aosta, Valeco, Aostafactor, Autoporto, Cervino, C.V.A., Courmayeur Mont-Blanc Funivie, Funivie Monte Bianco, Funivie Piccolo San Bernardo, Iseco, Monterosa, Pila, Progetto Formazione, Sima, S.I.V., Struttura Valle d’Aosta e Valfidi.