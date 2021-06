Approvate le modalità di applicazione delle tolleranze edilizie

La Giunta regionale ha approvato oggi, lunedì 7 giugno, la delibera riguardante le modalità di applicazione delle tolleranze edilizie. Il documento, oggetto di confronto con i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali della Valle d’Aosta e degli uffici tecnici degli enti locali, è stato preliminarmente sottoposto all’esame della terza Commissione consiliare e dell’Assemblea del Cpel.

“Si tratta di un documento molto atteso dal mondo professionale e dagli uffici tecnici comunali - dichiara l’assessore regionale alle Finanze, Carlo Marzi - che consentirà di identificare meglio gli aspetti inerenti le tolleranze costruttive in ordine alle eventuali difformità riscontrabili tra il progetto di un intervento edilizio regolarmente assentito e l’opera effettivamente eseguita”.

Come primo passo, con la legge 14 del 21 dicembre 2020 la Regione ha innovato la norma urbanistico-edilizia regionale contestualizzando quanto previsto a livello statale alla specificità del nostro territorio, nel perimetro delle competenze attribuiteci dallo Statuto speciale e dalla Costituzione.

A seguito di specifiche richieste degli ordini professionali sul legittimo affidamento, è stato introdotto all’interno della legge Omnibus il nuovo articolo 80bis che prevede le tolleranze che non costituiscono violazioni edilizie quali irregolarità geometriche, modifiche alle finiture degli edifici di minima entità e diversa collocazione di impianti e opere interne.

"Ciò consente, anche in presenza di difformità tra progetto iniziale e realizzazione - conclude Marzi - di ampliare notevolmente la casistica dei fabbricati considerabili legittimi, sui quali altrimenti non si sarebbero potute avviare pratiche edilizie e di agevolazione fiscale come il Superbonus 110 per cento”.

Successivamente, con l’approvazione della nuova deliberazione concernente la distinzione delle tipologie e caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie, si è consentito uno snellimento delle procedure, ricomprendendo nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria opere che prima necessitavano di titoli abilitativi più impegnativi. Un aggiornamento che ha favorito ulteriormente gli interventi e la riqualificazione del patrimonio immobiliare, in un momento cruciale per la tenuta e la ripresa del settore edilizio della nostra Regione.

Gli uffici hanno in seguito svolto specifica attività informativa resa ai professionisti e ai tecnici comunali in ordine alle novità introdotte, sia in relazione all’accesso alle misure di agevolazione fiscale che alle nuove modalità di applicazione dei titoli abilitativi.