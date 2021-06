Procura chiede archiviazione su morti Covid in case di riposo valdostane

Non sono stati ravvisati reati circostanziati e pertanto il sostituto procuratore di Aosta Francesco Pizzato ha chiesto, nei giorni scorsi, l'archiviazione dell'inchiesta aperta un anno fa sui contagi e le morti per Covid-19 in strutture sanitarie pubbliche, microcomunità per anziani, case di cura e case di riposo valdostane nei mesi della prima ondata della pandemia, tra cui il Réfuge Père Laurent di Aosta, che era stata la prima struttura oggetto di indagine.

Sul fascicolo, accusati a vario titolo di omicidio colposo ed epidemia colposa, erano iscritti i nomi di 13 indagati di cinque strutture.

L'indagine, sviluppata dal Nas dei Carabinieri, ha sì rilevato errori nella gestione dei pazienti e omissioni circa i vai passaggi, ma la Procura rileva come non sia possibile esercitare proficuamente l'azione penale.

Nelle case di riposo fu rilevata "un'ampia diffusione del virus e un elevato numero di contagi di degenti", ma anche mascherine "disinfettate" e riutilizzate più volte e visite di parenti dall'esterno fatte con "indulgenza". In questo fu letta una sottovalutazione del virus per non allarmare gli anziani ospiti. Si erano riscontrate anche vestizioni e svestizioni dai dispositivi di protezione non fatte passando da una stanza con positivi a una con negativi al Covid-19. E ancora: ospiti positivi a tavola per il pranzo insieme ad altri negativi, percorsi protetti non rispettati.



Gli indagati per omicidio ed epidemia colposi sono don Elio Vittaz, legale rappresentante dell'Opera Pia delle Missioni che gestisce il refuge Père Laurent di Aosta, e Massimo Liffredo coordinatore della stessa struttura; l'ex presidente dell'Unité des Communes Grand Combin, Joël Creton, il segretario generale dell'Unité Fulvio Bovet e la responsabile della struttura Lorella Ferrero per la microcomunità Foyer de vie di Doues; la legale rappresentante Carmine Arice e la direttrice Clara Cigna della Piccola casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Saint-Vincent; i medici Franco Brinato, Mauro Bonino e la direttrice della Casa protetta per anziani di Antey-Saint-André, Manuela Bolognesi.

Per sola epidemia colposa sono indagati la dipendente Ivonne Cheney, la coordinatrice Nicoletta Spuria e il direttore sanitario Ugo Zamburru del Centro riabilitativo terapeutico Residenza Dahu di Brusson.