Ancora in calo i contagi Covid in Valle, tre casi nelle ultime 24 ore

Stabile il calo dei contagi da coronavirus in Valle d'Aosta, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati tre nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 31 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati nuovi decessi, pertanto il numero delle vittime resta di 472.

I casi positivi attuali sono 151, due più di ieri, con un nuovo aumento dopo giorni di flessione. C'è un solo nuovo guarito. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl.



I ricoverati ospedalieri sono sei, tutti in reparto e nessuno in terapia intensiva: nel giorno in cui chiude in via ufficiale l'ospedale da campo realizzato nell'area Espace Aosta, gli ospedalizzati sono due in più. I positivi in isolamento domiciliare sono 145.

E con una breve cerimonia di commiato, svoltasi nel primo pomeriggio di oggi al Palazzo regionale, è stato chiuso in modo ufficiale l'ospedale da campo dell'Esercito, ospitato da dicembre in uno dei capannoni di VdA Structure nell'Espace Aosta di via Lavoratori vittime del Col du Mont.

Era stato inaugurato alla presenza del generale Francesco Paolo Figliuolo, all'epoca comandante logistico dell'esercito e oggi commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Nei sei mesi di attività, l'ospedale da campo allestito con 20 posti letto per pazienti Covid a bassa intensità sanitaria e due posti sub-intensivi ha accolto 33 pazienti paucisintomatici -con sintomi respiratori lievi- che hanno avuto una degenza media di circa 20 giorni. Fino a marzo, nella struttura hanno operato vari profili sanitari dell'Esercito, oltre a 18 unità logistiche: nello specifico un medico responsabile della struttura, quattro medici, nove infermieri, tre operatori socio sanitari e otto operatori logistici della sanità.