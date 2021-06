Alla frontiera con un'auto rubata; arrestato 52enne

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio al Traforo del Monte Bianco hanno arrestato un italiano di 52 anni per riciclaggio e falsità materiale.

"Nel corso dei servizi mirati al contrasto della criminalità transfrontaliera - si legge in una nota - i poliziotti hanno controllato l'uomo mentre transitava diretto in Francia a bordo di un’auto Toyota CHR; il veicolo aveva targhe 'prova' francesi e il conducente ha esibito la documentazione comprovante l’autorizzazione necessaria per la definitiva esportazione in Francia".