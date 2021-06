Papa Francesco incontra il Segretario della Cisl Luigi Sbarra. “Mettere al centro il tema del lavoro, della sua dignita’ e sicurezza”

"Con immensa gioia ho espresso al Sommo Pontefice la mia profonda gratitudine personale e quella degli oltre quattro milioni di iscritti alla Cisl, per il Suo alto magistero sociale che ci richiama quotidiamente alle nostre responsabilità”- ha sottolineato il leader della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell’incontro.

“Papa Francesco è per la Cisl, sindacato aconfessionale ma saldamente ispirato ai valori della dottrina sociale della Chiesa, un punto di riferimento costante in questo nostro tempo segnato in tutto il pianeta dalle gravi conseguenze economiche e sociali a causa della pandemia. Abbiamo l’esigenza di mettere al centro il tema del lavoro, della sua dignità e sicurezza, affrontando il problema grave della disoccupazione, dell’aumento della povertà e delle diseguaglienze sociali attraverso il dialogo e la concertazione virtuosa tra le istituzioni ed i corpi sociali. Per questo oggi abbiamo voluto testimoniare al Santo Padre la volontà di rispondere concretamente ai Suoi appelli con il nostro agire quotidiano, nel segno di una reale solidarietà, dell’inclusione sociale, di una maggiore presenza nelle periferie esistenziali, del sostegno ai più deboli e bisognosi della società”.