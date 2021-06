Immunizzato dal Covid quasi l'84% degli over 80 valdostani

Sono 78.934 le dosi di vaccino somministrate fino a ieri sabato 5 giugno in Valle d'Aosta, su un totale consegnato di 91.040 dosi. Il dato emerge con chiarezza dal report del Governo, aggiornato alle 17 di ieri.

Secondo il portale regionale, nelle ultime 24 ore sono state inoculate 896 dosi e sono 51.742 i valdostani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.



Passando alle fasce d'età, l'83,88% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale, per un totale di 8.016 persone, mentre il 92,01% ha ricevuto almeno la prima iniezione. Poco più di un 70enne su due, invece, ha ricevuto entrambe le dosi: il 53,16%, che sale all'84,41% se si considerano coloro che sono in attesa del richiamo. La platea più numerosa è quella dei cinquantenni, che conta 20.747 persone: di queste, 3.985 sono vaccinate, mentre 10.606 hanno ricevuto la prima dose.