È legittima difesa sparare a un ladro che ti entra in casa?

E' ancora viva la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere che ha sparato ed ha ucciso due rapinatori a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Da una parte c'è chi esprime piena solidarietà a chi difendendo una condotta mossa anche dai diversi furti subiti in pochi mesi e si schiera in massa a favore della legittima difesa. Dall'altra c'è chi ha paura che la detenzione delle armi in casa e il conseguente facilitato utilizzo possa degenerare in un vero e proprio Far West, come negli Stati Uniti, culminando nell'uccisione di un uomo.

Certamente, i fatti di rapine e e di ladri uccisi da chi difende i propri beni surriscalano un clima già caldo su un tema che ha sempre trovato in disaccordo l'opinione pubblica e la politica su un quesito complesso e delicato: fin dove può spingersi la legittima difesa? Può essere considerato soltanto eccesso colposo sparare e uccidere un uomo disarmato?

Che dire poi della notte da incubo in una villa di Rivoli, nel torinese dove due ladri, infatti, si sono introdotti poco dopo l'inizio del coprifuoco all'interno dell'abitazione per cercare di mettere a segno un furto. Un piano che ha previsto tutto, nei minimi dettagli, ma che ha finito per svegliare il padrone di casa che si è alzato dal letto e ha sorpreso i ladri.

In quel momento, uno dei due malviventi ha reagito sparando all'uomo e colpendolo alla gamba, per poi darsi alla fuga.

Le voci si levano contrastanti e la stessa politica si spacca in due, con il centrodestra, Lega in primis, schierato in favore di una revisione e di un ampliamento delle ipotesi di legittima difesa che va garantita sempre e comunque e il centrosinistra che invece sostiene che le leggi sulla legittima difesa sono equilibrate e che andrebbero piuttosto aumentati i controlli notturni, soprattutto nelle zone isolate, oltre a ridurre le armi in circolazione per garantire la sicurezza di tutti.

