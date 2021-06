Anche oggi cinque nuovi casi Covid e sempre più guariti

In calo costante il trend dei contagi così come ancora il numero di positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta. Sono cinque, come accade da due giorni, i nuovi positivi rilevati dalla Usl su un totale di 122 casi testati nelle ultime 24 ore.

Sono 16 nuovi guariti, il totale delle persone attualmente infette scende a 149 ovvero undici meno di ieri.

Quattro i pazienti ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, nessuno dei quali in terapia intensiva. Quella di oggi è un'altra giornata senza decessi, il cui totale dall'inizio dell'epidemia è di 472. Nessuna sanzione elevata dalle Forze dell'ordine a fronte di 527 controlli effettuati.

L’esperto in statistiche Luca Fusaro, consulente della Protezione civile e del ministero della Salute, ha realizzato un grafico che riporta correttamente, ovvero suddividendo le percentuali su fasce di età e non sull'intera popolazione italiana, le coperture vaccinali per fasce di età. Dai dati si evince come gli over 80 siano i più vaccinati con il 92,21% per la prima dose mentre il ciclo completo di vaccinazione è stato raggiunto dall'84% degli ultraottantenni. Solo l'1,44% degli italiani dai 12 ai 19 anni è stato invece vaccinato con entrambe le dosi, mentre per la stessa fascia di età è stata somministrata la prima vaccinazione al 4,02%