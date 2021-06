Anche nella politica, in principio era il logos

Nel suo “Il bisogno di pensare” lo scrittore teologo Vito Mancuso propone di collocare all’inizio di ogni cosa il Logos recuperando il suo primo significato, ovvero raccogliere, mettere insieme e non quello consueto di verbo, parola, dire. Tutto il reale è determinato da oggetti e presenze di cui abbiamo fatto esperienza carnale, eppure la compattezza, i volumi, le consistenze che percepiamo come esseri viventi tangibili e mobili sono fatte di atomi, ossia di un enorme vuoto nel quale danzano freneticamente particelle dalle dimensioni infinitesimali. Anche noi troviamo la nostra consistenza solo se danziamo l’uno verso l’altro, in un gioco di incontri e di distacchi.

Il nostro parlare, nato come emanazione sonora e vibrante dei corpi e della loro tensione verso il resto della natura circostante è utile, quindi, se esso riproduce e ricalca quella medesima alchimia che i fenomeni generano intorno intrecciando i loro destini, creando delle indissolubili storie di pensieri e di affetti condivisi per vincere il senso di vuoto. Le parole servono se uniscono, tessono reti, trame policrome tra persone che, dalla lontananza, si cercano e si ritrovano per affinità, obiettivi comuni, sogni.

Eppure, durante le lunghe liturgie che la politica ancora oggi consuma senza alcuna capacità di registrarne l’obsolescenza, le logiche non sono quelle di far convergere tutti attorno alla decisione più giusta al di là delle rispettive posizioni, ma di sentire la propria voce che adotta intonazioni dapprima pacate, poi via via più aggressive, di reiterare concetti espressi, curve di frequenze ed esclamazioni uguali a loro stesse se non per piccole sfumature variate. E ci si compiace, si apprezza la propria stessa abilità nell’articolare un discorso di senso compiuto in modo ciclico e pregnante e si ha paura di terminare, perché si teme la vertigine sorda che ne seguirà. Si alimenta il Nulla intorno, e le persone non capiscono perché il tempo è impiegato così inutilmente.

Nello svolgere un’attività politica, nella quale l’azione prevalente è verbale, non possiamo permetterci di sprecare tempo seguendo i nostri suoni come vuoti mormorii, a volte borborigmi interiori che gratificano solo noi come le lamentazioni consolano gli oppressi, gli afflitti e i mistici abbandonati dal loro dio. La voce del popolo, di qualunque colore sia, è scolpita nel legno o nella pietra: asciutta, squadrata, concreta e chiede segni evidenti di ciò che.

Anche in questo, perciò, la politica deve rinnovarsi, imparando a distillare dalla complessità un linguaggio accessibile e profondo, concreto ed evocativo insieme, capace di attivare energia e di spegnere i fuochi distruttori, di favorire raccolte e non dispersioni.