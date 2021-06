Les professionnels de la montagne se rencontrent à Chambéry les 9 et 10 juin

Une nouvelle opportunité est offerte avec l'événement organisé par Alpipro et Digital Montagne, les mercredi 9 et jeudi 10 juin, aux professionnels de la montagne fortement impactés par la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques.

Ce Salon de l’aménagement en montagne et des professionnels du marketing touristique des stations de ski, complété par des Assises nationales (Mountain next), initialement programmé en avril, avait été reporté en raison de la pandémie. Les “conséquences de la crise sanitaires” mais aussi le “plan de relance et les stratégies d’investissements” seront notamment abordés lors de tables rondes.

Ce premier événement post-Covid organisé par Savoiexpo, avec 160 stands représentant 350 exposants et marques, devrait accueillir environ 3000 visiteurs sur deux jours.

Il va se dérouler dans le respect du nouveau protocole sanitaire imposé par le gouvernement à partir du 9 juin.

Le nombre de participants sera limité dans les tables rondes du Mountain next. Repas et cocktail devront être pris en consommation assise, avec des tables de six personnes maximum.