Staffetta per il Clima, tappa valdostana in occasione del 7 giugno - Giornata mondiale dell’ambiente

L’iniziativa, promossa dal Centro risorse per la Didattica delle scienze sperimentali con il supporto dell’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e dell’Assessorato Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d’Aosta, è una delle 26 tappe che in 14 regioni italiane hanno costituito la “Staffetta per il clima”, parte del programma “All4Climate - Italy2021” promosso dal Ministero della Transizione ecologica.

utte le istituzioni scolastiche sono state invitate ad approfondire il tema dei cambiamenti climatici e degli impatti sul territorio regionale: ritiro dei ghiacciai, eventi meteorici eccezionali, calamità naturali e dissesto idrogeologico: gli studenti hanno realizzato striscioni sul tema, il cui tessuto è stato fornito dal Parco Nord di Milano, organizzatore dell’evento Un Climat Panel per sensibilizzare ai cambiamenti climatici.

Le sei Istituzioni scolastiche che hanno aderito - Emile Lexert, Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius 2, Saint-Roch, M. Ida Viglino, Liceo Bérard, IS di Istruzione tecnica “I. Manzetti” - hanno realizzato 12 striscioni che verranno esposti in diverse sedi la mattina del 7 giugno.

In considerazione dei tempi stretti e delle problematiche organizzative connesse con l’emergenza sanitaria, le Istituzioni, con gli insegnanti e le loro classi, presenteranno i loro striscioni: - presso la sede del Manzetti di via Festaz 27/a, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 - presso la sede del Manzetti di via Chambery 105, dalle ore 9.30 alle ore 10.30 - presso la propria istituzione scolastica. Nelle due sedi del Manzetti saranno effettuate le riprese che saranno trasmesse in diretta sulla Pagina Facebook dell'evento e sul Canale Youtube WeecnetworkTV.